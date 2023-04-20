Oğuzhan Koç ile boşanma kararı alan Demet Özdemir para iddiaları sonrası konuştu!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu. 8 ay evli kalan ikili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddia gündeme gelmişti. Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.



'ALDATILMA İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.