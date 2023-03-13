Oğuzhan Koç: 'Haydi şehirden kaçıyoruz' olmaz!

Oğuzhan Koç, Etiler'deydi. Bir mekandan çıkış yaptığı sırada objektiflere yansıyan Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle birçok ünlü ismin şehirdışına taşınmaya başlamasıyla alakalı fikrini dile getirdi.





Koç, "Ben panikle alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Ortamın ve insanların biraz fazla gerildiğini düşünüyorum. Tabii ki önlemimizi alalım ama 'Haydi, bu şehirden kaçıyoruz' falan, olmaz... Bu hayatın bir gerçeği..." ifadelerini kullandı.