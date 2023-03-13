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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç: 'Haydi şehirden kaçıyoruz' olmaz!

Oğuzhan Koç, beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle birçok ünlü ismin şehirdışına taşınmaya başlamasıyla alakalı konuştu. Şarkıcı, "Şu an kimsenin psikolojisi iyi değil. Ben panikle alınan kararları çok sevmem" dedi.

Oğuzhan Koç: 'Haydi şehirden kaçıyoruz' olmaz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2023 14:07

Oğuzhan Koç, Etiler'deydi. Bir mekandan çıkış yaptığı sırada objektiflere yansıyan Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle birçok ünlü ismin şehirdışına taşınmaya başlamasıyla alakalı fikrini dile getirdi.



Koç, "Ben panikle alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Ortamın ve insanların biraz fazla gerildiğini düşünüyorum. Tabii ki önlemimizi alalım ama 'Haydi, bu şehirden kaçıyoruz' falan, olmaz... Bu hayatın bir gerçeği..." ifadelerini kullandı.

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