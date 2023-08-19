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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı. Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Koç, "Artık gözde bir dulum" dedi.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2023 12:14

Oğuzhan Koç “3 Adam” grubundan yakın dostu Eser Yenenler’in youtube’ta sunduğu “Linç@” adlı programına konuk oldu. Ünlü komedyen sadece 8 ay süren evliliği hakkında ilk kez konuştu. Koç, Yenenler’in “Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…” yorumu üzerine konuyla ilgili sessizliğini 4 ay sonra bozdu ve “Evet, dulum… Gözde bir dulum” dedi.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler’in “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konu sende ne yarattı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor…”

“İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi”

Eser Yenenler’in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusuna da “Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir. Ama hayatta bunlar var. Bazı şeyler var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun… Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz. Bu da olacak başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahane bir şey yaşadık, şahaneydi her şey… İyi ki yaşadık… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor…” diye konuştu.

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