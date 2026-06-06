Ogün Sanlısoy'dan Şebnem Ferah'a: Hoş Geldin Şebo!

Türk rock müziğinin efsanevi sesi Şebnem Ferah yıllar süren sessizliğini nihayet bozdu ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan sanatçının sahnelere dönüşü müzik dünyasında adeta bir bayram havası estirdi. Ogün Sanlısoy sahnelere dönerek İstanbul'da konser veren Şebnem Ferah ile kuliste buluştu.

6 Yıllık Hasret Dev Kadroyla Son Buldu

İstanbul'da gerçekleşen bu tarihi gecede müzikseverler kadar ünlü isimler de Şebnem Ferah'ı yalnız bırakmadı. Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah önceki akşam 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Ferah'ın konserinde; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler de yer aldı. Sanat camiasının akın ettiği konser uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.

Eski Dostlar Kuliste Bir Arada

90'lı yıllardan bu yana Türk rock müziğinin omuz omuza yürüyen iki dev ismi bu özel gecenin sonunda duygu dolu bir buluşma yaşadı. Konseri izlemeye gelenler arasında Ogün Sanlısoy da vardı. Sanlısoy konser sonrası Şebnem Ferah ile kuliste buluştu. Pentagram döneminden ve solo kariyerlerinden bu yana yakın dost olan ikilinin kucaklaşması rock müzik hayranlarını duygulandırdı.

Hoş Geldin Şebo

Birlikte geçirdikleri kulis anını ölümsüzleştiren Sanlısoy bu özel kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü rockçı birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken rock müzik dinleyicileri "Özlenen tablo", "Rock müziğin kralı ve kraliçesi yan yana" yorumlarıyla paylaşıma sevgi selini akıttı.