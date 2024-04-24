Oğulcan Engin'den İlayda Alişan cevabı!

Son dönemde "Ateş Kuşları" adlı dizide rol alan İlayda Alişan ve işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Engin, İlayda'nın yoğun çalışma temposundan dolayı şikayetçi olup olmadığı sorusuna, "Hiç şikayet etmiyorum. İlayda işlerini dengeliyor. Ben de ona destek olmaya çalışıyorum. İki kez seti ziyaret ettim. Orada çok güzel ağırladılar" şeklinde cevapladı.

Oğulcan Engin'e "Oyuncu sevgiliniz olmanın avantajları veya dezavantajları var mı?" sorusu yöneltilince, "Ben böyle bakmıyorum, benim için sorun yok. Onu bir avukat gibi ya da bir oyuncu gibi görmüyorum. Duygusal anlamda güzel bir bakış açısına sahibim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Milano'ya sevgilisiyle giden güzel oyuncu, "Sık sık yurt dışına seyahat ediyoruz, ancak set çalışmalarından dolayı çok uzun süre kalamıyoruz. Yine de seyahatlerimiz keyifli geçiyor" şeklinde konuştu.

İlayda Alişan ise sevgilisinin ara sıra romantik olduğunu belirtti, magazin muhabirlerinin sorusu üzerine.