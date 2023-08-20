Advert

Oğulcan Engin: Abartmayın, abartmayın!

Oyuncu Miray Daner ve işletmeci Oğulcan Engin, ilişkilerine sürpriz bir nokta koymuş ve yaklaşık iki yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı. Ancak yaz aylarının başında Oğulcan Engin, oyuncu İlayda Alişan ile yeni bir ilişkiye başladı ve ikili Etiler'de el ele görüntülendi.

Oğulcan Engin: Abartmayın, abartmayın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2023 08:08

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda ilk kez görüntülenen Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, ilişkilerini gizlemiyorlar. İkili, önceki akşam Etiler'de bulunan bir  mekandan çıkarken kameralara yakalandı.

Mekandan birlikte çıkan çift, araçlarına binerek uzaklaştı. Oğulcan Engin, muhabirlerin "Magazin gündeminden düşmeyen aşk görüntülendi" sözleri üzerine gülümseyerek "Abartmayın, abartmayın" " dedi. İkiliye ilişkileri nasıl gidiyor sorusu sorulduğunda Engin, "Bu konuyu daha sonra daha detaylı anlatırım, başka bir zaman konuşuruz" şeklinde cevap verdi.

 

 

Benzer Haberler
Bülent Ersoy'dan sahnede dans şov Bülent Ersoy'dan sahnede dans şov
Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı
Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı: Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı: "Kemiklerin sayılıyor"
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Sevgilisi kıskandı, Leyla Tanlar bikinili fotoğrafını sildi! Sevgilisi kıskandı, Leyla Tanlar bikinili fotoğrafını sildi!
Gökhan Türkmen'in deniz keyfi Gökhan Türkmen'in deniz keyfi
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli