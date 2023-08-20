Oğulcan Engin: Abartmayın, abartmayın!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda ilk kez görüntülenen Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, ilişkilerini gizlemiyorlar. İkili, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.

Mekandan birlikte çıkan çift, araçlarına binerek uzaklaştı. Oğulcan Engin, muhabirlerin "Magazin gündeminden düşmeyen aşk görüntülendi" sözleri üzerine gülümseyerek "Abartmayın, abartmayın" " dedi. İkiliye ilişkileri nasıl gidiyor sorusu sorulduğunda Engin, "Bu konuyu daha sonra daha detaylı anlatırım, başka bir zaman konuşuruz" şeklinde cevap verdi.