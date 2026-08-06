Güneşin Doğduğu Yer Kadrosuna Yeni Transfer: Sahra Kübra Gümüş Ahsen Rolüyle Geliyor!

Televizyon dünyasının merakla beklenen yeni projelerinden biri olan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Güneşin Doğduğu Yer dizisi iddialı oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu ve senaryosunu usta kalem Yıldız Tunç'un kaleme aldığı diziye genç oyuncu Sahra Kübra Gümüş katıldı. Çekimleri Adana'nın tarihi ve etkileyici atmosferinde gerçekleştirilecek olan yapımda Gümüş Ahsen karakterine hayat verecek.

Kozan Ailesinin Kalfası Ahsen Geliyor

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide Sahra Kübra Gümüş Çukurova'nın köklü ve güçlü ailelerinden biri olan Kozanların konağında kilit bir rolde yer alacak. Ünlü oyuncu ailenin otoriter hanımağası Celadet'in (Sibel Taşçıoğlu) kalfası ve Medet'in (Kenan Doğan Ciniviz) eşi Ahsen olarak seyirci karşısına çıkacak. Konağın tüm işleyişine ve sırlarına hakim olan Ahsen karakterinin hikayenin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak olaylarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Çukurova'da Dengeleri Değiştirecek Hikaye

Dizinin genel hikayesi Kozan ailesinin hanımağası Celadet'in Almanya'ya gönderdiği oğlu Kenan'ın orada tanıştığı Leyla'ya aşık olmasıyla başlıyor. Bu sürpriz aşkın ardından Celadet'in ve tüm konağın düzeni altüst olurken Adana'nın sert kuralları ve aile içi çatışmalar izleyicilere seyir zevki yüksek bir dram sunacak. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Güneşin Doğduğu Yer yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.