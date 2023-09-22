O Saate Kadar Yetişen Alacak Tuvalet Kağıdı İndirimi 50 TL'yi Aşacak

Enflasyon canavarından nasibini alan her ürün ve her hizmete yapılan zam tuvalet kağıdı fiyatlarını etkilemişti. Tuvalet kağıdı fiyatları geçtiğimiz seneden bu yana yüzde yüzden fazla zam alırken, vatandaş hijyen ihtiyacı için indirimleri takip eder oldu. Stoğu tükenmek üzere olan vatandaş, marketlerdeki stok tükettiren kampanyaları takip ederken, bu durumu fırsat bilen marketler de indirimleri ile müşteri çekme yolunda önemli adımlar atıyor. Özellikle de zincir marketler zaman zaman tuvalet kağıdı indirimleri ile gündeme çıkıyor. Kasalarda sıra oluşturan bir indirim daha o marketten duyuruldu. Büyük kampanyayı duyan vatandaş mağaza kapılarını aşındırmaya devam ederken, bunda en önemli faktörün ise ürünlerin stoklarla sınırlı açıklaması olduğu biliniyor.

Pandemi ile birlikte vatandaş hijyene daha büyük bir önem vermeye başlamıştır. Özellikle de zamlar karşısında stok yapmaya başlayan vatandaş, tüm indirim kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu kampanyalar marketlerin de stoklarını tüketmesini ve yenilemesini sağlıyor. Yeni indirim fırsatı sunan o market 40'lı tuvalet kağıdı fiyatlarında yapılmayanı yaptı.

Tuvalet kağıdı indirimleri ile meşhur olan CarrefourSA yeni kampanyasında 40'lı ürün fiyatını neredeyse yarı yarıya düşürdü. İndirim sonrasında Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 228,75 TL yerine 179,95 TL'ye düştü. 50 TL'ye yakın indirimi duyan CarrefourSA marketin yolunu tuttu.

CarrefourSA'da Familia Natural Tuvalet Kağıdı 179,95 TL satıldığını duyan vatandaş, marketin yolunu tutarken, kampanyanın sadece stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.