O rol Birkan Sokullu'ya teklif edildi! Peki partneri kim olacak?

Maslak'taki iş dünyasının yoğunlaştığı plazalardan başlayarak Yedikule ve yer altı efsanelerine kadar uzanan dizi için Birkan Sokullu ile görüşmeler yapılıyor. İşte detaylar...

O rol Birkan Sokullu'ya teklif edildi! Peki partneri kim olacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 15:39

MedYapım, Ayşe Övür'ün çok satan romanı "Zamanın Kapıları"nı beIN CONNECT'in dijital platformu Tod için diziye uyarlıyor.

Başarılı yazar Ayşe Övür'ün eserinden uyarlanan bu iddialı diziyi, senarist Büşra Cebe kaleme alıyor. Hikaye, yazılım dünyasının ünlü ismi Sinan'ın gizemli bir kitabın yazarı olarak karşımıza çıkıp, ünlü bir politikacının kızı Nevra ile tanışmasıyla şekilleniyor.

Dizinin hikayesi, Maslak'taki plazalardan Yedikule'ye ve yer altı efsanelerine kadar uzanan bir zeminde geçiyor. Bu özel projede başrolde yer alması için görüşmelerin yapıldığı isim ise Birkan Sokullu. Yönetmenlik koltuğu için görüşmelerin sürdüğü projede, Sokullu'nun partneri ise merak konusu olarak gündemde bulunuyor.

Benzer Haberler
Yapı Kredi Bankası duyurdu! Banka hesabınız üzerinden 4 gün içerisinde işlem yapın Yapı Kredi Bankası duyurdu! Banka hesabınız üzerinden 4 gün içerisinde işlem yapın
Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı
Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi... Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi...
Ömer dizisinin kadrosuna şaşırtan bir isim daha dahil oluyor! Ömer dizisinin kadrosuna şaşırtan bir isim daha dahil oluyor!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuştu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuştu!
Emeklilere 80 bin TL yeni ödeme haberi geldi! Emeklilere 80 bin TL yeni ödeme haberi geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
  • 21-01-2024 15:48

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!