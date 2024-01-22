O rol Birkan Sokullu'ya teklif edildi! Peki partneri kim olacak?

MedYapım, Ayşe Övür'ün çok satan romanı "Zamanın Kapıları"nı beIN CONNECT'in dijital platformu Tod için diziye uyarlıyor.

Başarılı yazar Ayşe Övür'ün eserinden uyarlanan bu iddialı diziyi, senarist Büşra Cebe kaleme alıyor. Hikaye, yazılım dünyasının ünlü ismi Sinan'ın gizemli bir kitabın yazarı olarak karşımıza çıkıp, ünlü bir politikacının kızı Nevra ile tanışmasıyla şekilleniyor.

Dizinin hikayesi, Maslak'taki plazalardan Yedikule'ye ve yer altı efsanelerine kadar uzanan bir zeminde geçiyor. Bu özel projede başrolde yer alması için görüşmelerin yapıldığı isim ise Birkan Sokullu. Yönetmenlik koltuğu için görüşmelerin sürdüğü projede, Sokullu'nun partneri ise merak konusu olarak gündemde bulunuyor.