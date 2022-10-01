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Gecce Magazin Haberleri

O Kız'dan merak uyandıran tanıtım..

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi O Kız’ın 3.bölüm, 2.fragmanı yayınlandı. Dizinin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı.

O Kız'dan merak uyandıran tanıtım..
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-10-2022 14:46

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı O Kız’ın yeni bölüm tanıtımında; Fevzi’nin Kadir’i evden kovması baba ve kızı zor durumda bırakırken, Sitare ve Ozan’ın Zeynep’i tuzaklarına düşürmeye çalışması, Zeynep’i seçim yapmaya zorluyor.

 

 

 

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

 

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