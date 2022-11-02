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O Kız’da Erkan Petekkaya'dan  Aşık Veysel türküsü sürprizi

O Kız dizisinde Erkan Petekkaya ve Macit Koper’in Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ şarkısını seslendirdi.

O Kız’da Erkan Petekkaya'dan  Aşık Veysel türküsü sürprizi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-11-2022 14:22

O Kız’ın ekrana gelen 6’ncı bölümünde müzik ziyafeti de yaşandı. İki usta oyuncu Erkan Petekkaya ve Macit Koper’in Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ şarkısını seslendirdiği o anlar izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı O Kız’ın yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir otururken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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