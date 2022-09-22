“O Kız” zirveye oturdu…

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” ilk bölümü ile ekrana geldi.

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi, yayınlanan ilk bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Güçlü senaryosu, farklı hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla ilk bölümden izleyicinin gözdesi olmayı başaran dizi çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi olarak zirveye oturdu.

Sosyal medyada herkes O Kız’ı konuştu….

O Kız ekrana gelen ilk bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesine üst sıralardan giriş yapan dizi, uzun süre gündemde kaldı. Oyunculuk performansı ile seyirciden tam not alan Erkan Petekkaya ise gece boyunca TT listesinde yer aldı.

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız merakla beklenen yeni bölümü ile 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Yeni bölüm fragmanı;