“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin setinden eğlenceli görüntüler objektiflere yansıdı. Bir dram hikayesi ile izleyici karşısına çıkan ve çok konuşulan dizinin oyuncuları, uyum içerisinde çalışırken set sırasında da eğlenceli vakit geçiriyor.





Yönetmenliğini Özlem Günhan üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya (Kadir) ve Dilin Döğer’in (Zeynep) paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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