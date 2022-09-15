"O Kız, baba kız sahneleri ile herkesin yüreğine dokunacak…"

Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı dizinin yayınlanan duygu yüklü tanıtımları izleyicilerin kalbine dokunmuştu.

Farklı hikayesi ile daha şimdiden seyircinin dikkatini çeken dizi, Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in hayat vereceği baba kız hikayesiyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Erkan Petekkaya O Kız’da, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip Kadir karakterine hayat verirken, Dilin Döğer ise ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…