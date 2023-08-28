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O Emeklilere Ek Ödeme 3-2-1 Başla Onayı Verildi! 8000 TL Kira Yardımı

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O Emeklilere Ek Ödeme 3-2-1 Başla Onayı Verildi! 8000 TL Kira Yardımı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 10:30

Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu görüşme sonuçları pek memnun etmese de elde edilen haklar, biraz da olsun rahatlatmaya yetti. Memur ve memur emeklisine bir çok hak tanındı. Zaten memura verilen kira yardımı onayı bilinirken, memur emeklisi için de bu durumun onaylandığı ve meclisin açılması ile birlikte imzaların atılacağı ön görülüyor. 1 Ağustos'ta başlayan toplu iş görüşmelerinde memura kira yardımı zaten maddelerin en başında yer almaktaydı. Bu kapsamda memur emeklileri de bu destekten faydalanmak için ek madde istemişlerdi. 

MEMUR EMEKLİSİNE KİRA YARDIMI

Hayat şartları ülke ekonomisi en çok kiracıları etkilemekte. Kiralara yapılan fahiş artışlar özellikle de emekli kesimi zorlarken, devletin gündemine kira desteği giriyor. Kira yardım desteği özellikle de memurun atandığı şehirden kaçmaması adına sağlanacak iken kirada oturan emekliye de yardım söz konusu. 

Senede bir kere yapılan enflasyonun artması ve asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında 2. kereye kadar ulaşmış iken devlet bu konuda yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in teklifleri arasında yer alan kira yardımı, toplu sözleşme sonrasında TBMM'nin açılışı ile onaylanacağı bildiriliyor. Teklifte ise 7650 TL kira yardımının yapılmasının söz konusu olduğu bildiriliyor. 

SSK VE BAĞ-KUR LU İÇİN DE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Yani hükümet kira yardımından memur emeklisinin de faydalanacağı taleplerini Ekim ayında değerlendirmeye alacağı bildirilirken, bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de aynı taleplerin değerlendirileceği konuşuluyor. 

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