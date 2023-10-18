O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli

Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara Akbank'tan müjdeli haber geldi. 47 bin 500 TL'ye kadar kredi imkanı sunan banka, ödemeleri 3 ay erteleme seçeneğiyle sunuyor.

Akbank'tan Vatandaşa Müjde: Kredi Ödemeleri 3 Ay Sonra Başlıyor! Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan vatandaşlar için bankalar çeşitli kampanyalarla yanlarında olmayı sürdürüyor. Akbank, tüketicilere yönelik cazip bir kredi kampanyasıyla ön plana çıktı. Bu kampanya kapsamında, Akbank müşterileri 47 bin 500 TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve ödemeleri 3 ay sonra başlayabilecekler.

Akbank'tan Ödeme Kolaylığı

Yeni duyurulan bu kampanya ile Akbank, müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı tanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Akbank Direkt uygulaması, SMS veya müşteri hizmetleri üzerinden kredi başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Akbank'ın sunmuş olduğu bu kredi, 36 ay vadeli olup, 3 ay ödeme erteleme seçeneğini tercih eden müşteriler ilk 3 taksiti kredinin vadesinin sonuna taşıyabilecekler. Ancak kredi başvurusu yaparken, ihtiyaç duyduğunuz kredi miktarını, geri ödeme sürenizi ve taksit tutarlarınızı iyi değerlendirmeniz önemlidir. Doğru planlama, finansal sıkıntı yaşamanızın önüne geçebilir.

Kredi Başvurusu İçin Adımlar

Kredi başvurusu yapmak için Akbank müşteri hizmetleri numarası olan "444 25 25"i arayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu yaparken ne kadar krediye ihtiyaç duyduğunuzu, geri ödeme planınızı ve taksit seçeneklerinizi belirlemeniz kredi sürecinizi kolaylaştırabilir.