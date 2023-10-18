Advert

O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli

Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bu dönemde bankalardan tüketicilere yönelik kampanyalar bitmek bilmiyor. En son Akbank, müşterilerini sevindirecek bir kredi kampanyası duyurdu.

O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 21:57

Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara Akbank'tan müjdeli haber geldi. 47 bin 500 TL'ye kadar kredi imkanı sunan banka, ödemeleri 3 ay erteleme seçeneğiyle sunuyor.

Akbank'tan Vatandaşa Müjde: Kredi Ödemeleri 3 Ay Sonra Başlıyor! Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan vatandaşlar için bankalar çeşitli kampanyalarla yanlarında olmayı sürdürüyor. Akbank, tüketicilere yönelik cazip bir kredi kampanyasıyla ön plana çıktı. Bu kampanya kapsamında, Akbank müşterileri 47 bin 500 TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve ödemeleri 3 ay sonra başlayabilecekler.

Akbank'tan Ödeme Kolaylığı

Yeni duyurulan bu kampanya ile Akbank, müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı tanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Akbank Direkt uygulaması, SMS veya müşteri hizmetleri üzerinden kredi başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Akbank'ın sunmuş olduğu bu kredi, 36 ay vadeli olup, 3 ay ödeme erteleme seçeneğini tercih eden müşteriler ilk 3 taksiti kredinin vadesinin sonuna taşıyabilecekler. Ancak kredi başvurusu yaparken, ihtiyaç duyduğunuz kredi miktarını, geri ödeme sürenizi ve taksit tutarlarınızı iyi değerlendirmeniz önemlidir. Doğru planlama, finansal sıkıntı yaşamanızın önüne geçebilir.

Kredi Başvurusu İçin Adımlar

Kredi başvurusu yapmak için Akbank müşteri hizmetleri numarası olan "444 25 25"i arayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu yaparken ne kadar krediye ihtiyaç duyduğunuzu, geri ödeme planınızı ve taksit seçeneklerinizi belirlemeniz kredi sürecinizi kolaylaştırabilir.

Benzer Haberler
SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları
Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı
İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: "Dolandırıcılara Dikkat!"
Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor
Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı
Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor! Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi
  • 12-10-2023 12:03

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı
  • 12-10-2023 12:30

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı