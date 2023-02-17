Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, ve Osmaniye ve Şanlıurfa'yı da etkileyen depremler sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

'Tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe de, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından deprem bölgesine yardım gönderdiği anları yayınladı.Tırlarla bölgeye giyecek ve yiyecek yardımı gönderen Nusret ardından bölgede sıcak yemek dağıtımı da yapmaya başladı.



Afet bölgedesinde yemek dağıtımına devam eden Nusret Gökçe, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL nakit bağış yaptığını açıkladı.

Instagram sayfasından bağış yaptığını açıkladığı bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bütün dünayaya sesleniyorum. O gün, bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için, Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm, el ele, gönül gönüle biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz"