Nusret Yine Sınırları Zorladı! O Servis Çok Konuşuldu

Nusret Gökçe’nin restoranında çekilen sıra dışı servis görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Altın kaplama et sunumu farklı yorumlara neden oldu.

Nusret Yine Sınırları Zorladı! O Servis Çok Konuşuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 12:49

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe restoranındaki sıra dışı sunumlarla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan görüntülerde Gökçe’nin üstü çıplak şekilde bir kadın müşterinin masasına geldiği ve altın kaplama et servis ettiği görüldü.

Nusret’in kendine özgü şovlarıyla bilinen servis tarzı bu kez de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Görüntülerde ünlü işletmecinin eti elleriyle müşterisine ikram ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan video sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Görüntülerin paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında tartışma başladı. Bazı kişiler bu servis şeklini gereksiz ve abartılı bulurken bazıları ise Nusret’in restoranlarında sıkça kullanılan gösterişli sunum anlayışının bir parçası olarak değerlendirdi.

Özellikle altın kaplama etin sunulma biçimi ve Gökçe’nin üstü çıplak şekilde servis yapması tartışmaların odağına yerleşti. Kimi kullanıcılar görüntüleri eleştirirken kimileri de bunun restoranın dikkat çekmeye yönelik konseptine uygun olduğunu savundu.

Nusret’in Şovları Yine Gündemde

Nusret Gökçe uzun süredir et kesme hareketleri tuz serpme tarzı ve gösterişli sunumlarıyla tanınıyor. Restoranlarında gerçekleştirdiği sıra dışı servisler zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Son görüntüler de ünlü işletmecinin bu tarzından vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi. Her ne kadar bazı kullanıcılar sunumu eleştirse de Nusret’in şov ağırlıklı servis anlayışı markasının en çok konuşulan özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Şimdilik görüntülerin hangi restoranda ve ne zaman çekildiğiyle ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak video Nusret’in sosyal medyada yeniden geniş yankı uyandırmasına yetti.

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