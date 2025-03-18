Nursel Ergin'den sert tepki! "Kiramı siz mi karşılayacaksınız"

Ünlü sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen 44 yaşındaki sunucu, sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

"Gerçeklerle Yüzleştim"

Ergin, kanser teşhisi ve tedavi sürecini detaylarıyla anlatarak şunları söyledi:

"Doktora gittim ve yapılan muayene sonucunda hastalık hemen anlaşıldı. Biyopsi süreci çok acı vericiydi. İlk duyduğumda ‘Tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ denilmişti ama gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım. Bana 6 seans kemoterapi uygulanacağı söylendi. İlk kemoterapiye girdiğimde meditasyon müziği açtım ve kendime ‘Bu beni iyileştirecek bir şifa’ dedim. Ama kemoterapi inanılmaz zor bir süreç, kendinizi mental olarak çok iyi hazırlamanız gerekiyor.”

"Ekrana Dönüşümü Eleştirenlere Cevabım Var!"

Zorlu tedavi sürecinin ardından ekranlara dönen Nursel Ergin, bazı sosyal medya kullanıcılarının "Program öncesi reklam yapıyor" şeklindeki eleştirilerine sert çıktı.

"Ben 1 yıldır her anımı paylaşabilir, hastalığım üzerinden konuşulmasını sağlayabilirdim. Ama ben böyle biri değilim. Mesaj kutum, çaresiz hisseden ve benden motivasyon isteyen insanlarla dolu. Benim misyonum güçlü bir kadın olmak ve insanlara umut vermek. Tedavi sürecim devam ediyor ve ben çalışmak zorundayım! Kira mı, çocuğumun masraflarını siz mi karşılayacaksınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca kendisini kötü niyetle eleştirenlere de sert sözlerle yanıt veren sunucu, "Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin" diyerek beddua edenlere mesaj verdi.

Nursel Ergin, Hastalık Süreciyle İlham Oluyor

Kanserle mücadelesinde güçlü duruşuyla dikkat çeken Nursel Ergin, yaşadığı zorluklara rağmen ekranlara dönerek motivasyon vermeye devam ediyor. Ünlü sunucunun açıklamaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.