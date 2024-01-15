Nurgül Yeşilçay'ın 'baklava' videosu güldürdü! İşte o anlar...

Sosyal medya platformu Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Nurgül Yeşilçay, takipçilerini eğlenceli videolarıyla güldürmeye devam ediyor. Son paylaşımında, ünlü oyuncu diyet anılarına espriyle yaklaştığı bir video ile dikkat çekti.

Yeşilçay'ın paylaşımında, baklava yiyeceği sırada Kösem Sultan karakterinden hatırlanan repliklere göndermelerde bulunduğu esprili anlar yer aldı. Ünlü oyuncunun diyeti bozma anlarını tiye alan ve takipçilerine keyifli bir an yaşatan bu video, hızla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nurgül Yeşilçay'ın eğlenceli paylaşımları, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Takipçileri, ünlü oyuncunun esprili ve doğal tavırlarıyla bir kez daha gülme fırsatı buldukları bu paylaşımına olumlu geri dönüşlerde bulunuyorlar.



