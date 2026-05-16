Sevcan Orhan Belediye Başkanı Sevgilisiyle Evleniyor! Düğün Tarihi Açıklandı

Sevcan Orhan ile Görkem Duman arasındaki ilişki magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

"Çok Mutluyum Her Şey Yolunda"

Bir süredir birlikte olan çiftin evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Sevcan Orhan ilişkilerinin güzel şekilde ilerlediğini söyledi.

Ünlü türkücü ilişkisine dair şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum her şey yolunda."

Sanatçı evlilik kararı aldıklarını da açıkladı. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Düğün Tarihini Açıkladı

Sevcan Orhan düğün için planlanan tarihi de paylaştı ve "Eylül ayında düğünümüzü düşünüyoruz" dedi.

Çiftin aileleri arasında ilk adımın da atılacağı belirtildi. Bu hafta sonu kız isteme merasimi yapılacak.

“Anne Olmak İstiyorum”

Anne olmak istediğini söyleyen ünlü türkücü "Belli yaştan sonrası hem riskli hem de biyolojik olarak zor olabiliyor. İstiyorum. Allah nasip ederse olsun etmezse de Allah dileyen herkese versin" diye konuştu.

Çiftin İlişkisi Yakından Takip Ediliyor

Sevcan Orhan'ın müstakbel eşi Buca Belediye Başkanı. Bu durum da ilişkiyi daha magazinel yapıyor. Çiftin düğün hazırlıkları ve isteme merasimi büyük ilgi görüüyor.