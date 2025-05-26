Nurgül Yeşilçay’a Tatil Paylaşımıyla Övgü Yağdı

Nurgül Yeşilçay, Fethiye tatilinden paylaştığı doğal pozlarla takipçilerinden “filtresiz güzel” yorumları aldı.

Nurgül Yeşilçay’a Tatil Paylaşımıyla Övgü Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2025 10:34

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaz sezonunu Fethiye'de açtı. Sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Yeşilçay, sade ve doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı. Tatil için yalnızlığı seçen başarılı oyuncu, mayolu pozlarıyla beğeni topladı.

Yalnız Tatil, Mutlu Kadın

Takipçileriyle sıcak bir bağ kuran Nurgül Yeşilçay, “Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş. Mükemmel bir tatil oldu. Sezon başladı” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Göz alıcı doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya sosyal medyada övgü dolu yorumlar geldi.

"Her Sene Daha Güzel Oluyor"

Yeşilçay’ın pozlarına takipçileri “Filtresiz güzel” ve “Her sene daha güzel oluyor, araştırılsın” gibi esprili ama içten mesajlarla yorum yaptı. Tatil pozlarındaki içtenliği ve enerjisiyle hayranlarını mest eden oyuncu, doğallığıyla adeta gençlik iksiri içmiş gibi göründü.

Güzelliğiyle İlham Veriyor

Sadece oyunculuğuyla değil, yaş aldıkça daha da güzelleşen fiziğiyle de adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, hayranlarına ilham olmaya devam ediyor. Filtre kullanmadan verdiği pozlarla kendine güvenen tavrını bir kez daha ortaya koydu. Paylaşımlarıyla özgüvenin ve doğallığın birleştiğinde nasıl etkileyici bir sonuç ortaya çıktığını da kanıtladı.

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