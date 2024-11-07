Nurgül Yeşilçay: “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum”

Nurgül Yeşilçay, gençlere “En iyi komedi dramdan çıkar” diyerek hayatta karşılaştıkları sorunları yazmalarını tavsiye etti. “Dertlerinizi başlık başlık yazın, bu size ait bir şey olacak. İşte bu sayede ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz,” şeklinde konuşarak, kendi deneyimlerinden de örnekler paylaştı. Komedinin bireysel dertlerden çıkarılabileceğini vurgulayan Yeşilçay, mizahın gücüne dikkat çekti.

Yusuf Dikeç ile ilgili videosunun 25 milyon izlenmesinin sebebini açıklarken, sosyal medyada kusursuz görüntü arayışına eleştirel bir bakış sundu. "Herkes çok güzel, kusursuz olmak şu anda yapılabilecek en kolay şey. Ama biz biraz kusur istiyoruz; yamuk burunlar, doğal görüntüler… Hepimiz kusursuz olmak zorunda değiliz," diyen oyuncu, doğal olmanın önemine değindi.

Yeşilçay, konuşmasının sonunda gençlere seslenerek, Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı ve “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum. Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacak ama asla kulak asmayın. ‘Oscar alacağım’ diyerek bu işe girin ve sonuna kadar devam edin,” diyerek gençleri motive etti.