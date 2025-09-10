Nurgül Yeşilçay Setlere Dönüyor! İşte Yeni Dizisi...

Nurgül Yeşilçay, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisiyle ekrana dönüyor. NOW için hazırlanan proje güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi : 10-09-2025 12:49

Nurgül Yeşilçay Ekrana Dönüyor

Türk televizyon tarihine damga vuran “İkinci Bahar”, “Asmalı Konak” ve “Paramparça” gibi unutulmaz dizilerde rol alan Nurgül Yeşilçay, yeni adresini belirledi. Son olarak “Veda Mektubu” dizisinde izleyici karşısına çıkan Yeşilçay, bir süredir hangi projede yer alacağıyla merak ediliyordu. Beklenen yanıt geldi: Ünlü oyuncu, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisi için imza aşamasında.

Ömür Usta’nın Konusu

NOW ekranlarında yayınlanacak olan dizide, Yeşilçay oldukça özel bir karaktere hayat verecek. Eğer anlaşma kesinleşirse oyuncu, 15 yaşındayken evlendirildiği eşinin ortadan kaybolmasının ardından üç çocuğuna, bir torununa ve kayınvalidesine bakan güçlü bir kadını canlandıracak. Hayat mücadelesini boyacılık ve tamircilikle sürdüren bu karakter, izleyicinin kalbine dokunacak bir hikâyeyi beraberinde getirecek.

Güçlü Ekip Bir Arada

Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Dram yönü ağır basacak olan Ömür Usta, 2026 yılının dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Nurgül Yeşilçay’ın güçlü oyunculuğu ve rolün derinliği, diziyi şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasına taşıdı.

İzleyici Heyecanla Bekliyor

Hem konusu hem de Nurgül Yeşilçay’ın dönüşüyle dikkat çeken Ömür Usta, televizyon izleyicisi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sosyal medyada şimdiden dizi hakkında yorumlar yapılmaya başlandı. Uzun süredir ekranda görmediğimiz Yeşilçay’ın, yeni karakteriyle izleyiciye güçlü bir mesaj vereceği düşünülüyor.

