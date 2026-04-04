Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" ile Dönüyor: Temmuzda Set, Eylülde Ekran!

Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi Ömür Usta ne zaman başlıyor? Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinin konusu, yönetmeni ve yayın kanalı belli oldu.

Yayın Tarihi : 04-04-2026 16:40

Ay Yapım’ın yeni sezon için hazırladığı en iddialı projelerden biri olan, başrolünde usta oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın yer alacağı "Ömür Usta" dizisiyle ilgili hazırlıklar hız kazandı. Daha önce kış aylarında başlaması planlanan ancak prodüksiyon kalitesini artırmak adına ertelenen dizinin yayın takvimi ve konusu netleşti.

"Ömür Usta" Temmuz Ayında Sete Çıkıyor

Ön hazırlık sürecine büyük titizlik gösterilen dizi, yaz aylarında motor diyecek.

  • Set Tarihi: Temmuz 2026.

  • Yayın Tarihi ve Kanalı: Eylül ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

  • Yönetmen: Ödüllü yönetmen Hilal Saral.

  • Senaryo: Çağla Kızılelma.

Çocuk Gelinlikten Tamirhaneye: Bir Yaşam Mücadelesi

Dizi, toplumsal meselelere parmak basan sarsıcı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Nurgül Yeşilçay, geçmişinde "çocuk gelin" olan ve günümüzde oto tamirciliği yaparak hayatını kazanan Ömür karakterine hayat verecek.

Hikâye, Ömür’ün eşinin bir gün ekmek almak için evden çıkıp bir daha geri dönmemesiyle başlıyor. Ömür’ün çocuklarıyla birlikte verdiği bu zorlu ve onurlu yaşam mücadelesi, etkileyici bir dille ekranlara taşınacak.

