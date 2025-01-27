Nurgül Yeşilçay neden kilo veremediğini açıkladı: Ödem yapıyormuş!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla yine gündeme geldi. Sık sık diyet maceralarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, bu kez online astroloji eğitiminden öğrendiklerini mizahi bir dille aktardı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Ben neyi öğrendim? Kilo veremiyorum ya bunun benimle ilgisi yokmuş. Ben de su elementi fazlaymış, ondan veremiyormuşum. Ödem yapıyormuş, pişi yemekle alakası yokmuş! Bünyem böyleymiş” diyerek hayranlarını güldürdü.

Yeşilçay’ın eğlenceli yaklaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok takipçisi bu yoruma esprili yanıtlar verdi. “Su elementi” açıklaması kısa sürede gündem olurken, oyuncunun doğal ve samimi üslubu takipçilerinden tam not aldı.