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Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son olarak Instagram hesabından komşularına ateş püskürdü.

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2023 10:39

Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yeşilçay, yaptığı paylaşımda "Birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.
 

Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle"

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