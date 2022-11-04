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Gecce Magazin Haberleri

Nurgül Yeşilçay: Aşık olunca çok gülerim

Nurgül Yeşilçay, Alem dergisine röportaj verdi. 46 yaşındaki oyuncu, gençliğine dönmek istemediğini, artık daha özgüvenli ve kendiyle barışık olduğunu söyledi. Yeşilçay, beş yıldır beraber olduğu yapımcı Necati Kocabay'la ilgili de konuştu.

Nurgül Yeşilçay: Aşık olunca çok gülerim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2022 21:24

“Gençlik saflık demek, savruluyorsun oradan oraya. 40’lı yaşlarda olmaktan mutluyum” ifadelerini kullanan Nurgül Yeşilçay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 

"HAYATIN BENİ AZ ÇALIŞTIRMASI LAZIM"

- Çok çalıştığım zaman kendim olamıyorum. Şu hayatın beni az çalıştırması lazım. Oyunculukta karakter yaratmayı seviyorum ama set bittiği an karakterden çıkıyorum.
 

"DEPRESYONA GİRMEYİ DEĞERLİ BULUYORUM"

- Sabahları kalkarım ama uyanamam. Hiçbir şey yapmadan durmayı çok severim. Sabahları neşeli de neşesiz de değilimdir. Modum düşerse kendimi hemen dalgaya vururum. Bu arada depresyona girmeyi de değerli buluyorum. Ama uzun dönemlisi yanlış.

"İLK GÜN AŞIK OLDUĞUMU ANLADIM"

- Çok aşık olduğum bir dönemden geçiyorum. Günden güne sevgim artıyor, hiç azalmıyor. Necati ile artık birlikte yaşıyoruz. Ayrı yaşadığımız için mi aşk bitmiyor diyordum? Ama birlikte de her şey çok güzel oldu. Kendim olabildiğim bir aşk yaşıyorum. İlk gün aşık olduğumu anladım. Kendimden hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben aşık olunca çok gülerim.

"HER DUYGUYU BÜYÜK YAŞARIM"

- Yeni yeni astrolojiyle ilgilenmeye başladım. İzliyorum, bakıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Koç burcuyum, yükselenim balık. Ben her duygumu büyük yaşarım. Daha sakin olmayı isterdim.

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