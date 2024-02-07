Nur Viral'ı şaşkına çeviren teklif: "Zina..."

Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı, aile içi ilişkilerde yaşanan sorunları canlı yayında anlatırken, bir izleyici telefonla bağlanarak herkesi şaşırttı. İsmini vermek istemeyen kadın, "Eşim beni aldattı, Özbek bir kadını dükkanda yatırmıştık, kadın beni arıyor sürekli boşan diyor... Kocam bana kuma hayatı teklif ediyor" şeklinde konuştu.

Nur Viral, bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Nasıl yani..." diye yanıt verdi. Kadın, "2 ay boyunca işe gitmedim, o süre içinde kocamla ilişkiye girmiş, çocuk yapmış. Hem de benimle aynı yaşta bir çocuğumuz var. 22 yıllık evliyim, 1 kadın hayatımızı mahvetti. Boşanırsan para vermem diyor" şeklinde devam etti.

Kadının anlattıkları herkesi şaşırtırken, Serhat Yabancı da "Eşiniz bir üçgen ilişkiyi kabul ediyor mu?" diye sordu. Kadın, "Evet, öyle. Ben çocuklarımla birlikte evde yaşıyorum. Zina suç olmadığı için mahkeme evi yarı yarıya paylaştı, sokakta kalıyorum" diye ekledi.

Serhat Yabancı, bu durumda iyi bir avukata başvurmanın önemini vurguladı. Nur Viral ise "Sadece maddi durumum olmadığı için kocamın bu ahlaksız teklifine karşı çıkamıyor muyum diyorsunuz? Neye cesaret edemiyorsunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.