Nur Fettahoğlu'nun tatil planı

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile birlikte tatil alışverişine çıktıklarını belirterek basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Fettahoğlu, "Biz tatil sezonunu yeni açıyoruz. Eksikleri tamamlamaya geldik. Biraz alışveriş yapıp, bavul hazırlamaya gideceğim. Bütün yazı tatil yaparak geçirmeyi planlıyoruz. Yeni sezona tamamen dinlenmiş olarak başlamak istiyorum," dedi.

Yeni sezona enerji dolu bir şekilde dönmeyi planlayan ünlü oyuncu, tatil boyunca hem kızıyla keyifli vakit geçirmeyi hem de yoğun çalışma temposuna hazırlanmayı hedefliyor. Tatil alışverişi sırasında gazetecilere içtenlikle açıklamalarda bulunan Fettahoğlu, yaz sezonunu dolu dolu geçireceğini belirtti.