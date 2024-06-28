Nur Fettahoğlu'nun tatil planı

Oyuncu Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu'ndan olan 8 yaşındaki kızı Elisa Güzin ile önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Nur Fettahoğlu'nun tatil planı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2024 17:18

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin ile birlikte tatil alışverişine çıktıklarını belirterek basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Fettahoğlu, "Biz tatil sezonunu yeni açıyoruz. Eksikleri tamamlamaya geldik. Biraz alışveriş yapıp, bavul hazırlamaya gideceğim. Bütün yazı tatil yaparak geçirmeyi planlıyoruz. Yeni sezona tamamen dinlenmiş olarak başlamak istiyorum," dedi.

Yeni sezona enerji dolu bir şekilde dönmeyi planlayan ünlü oyuncu, tatil boyunca hem kızıyla keyifli vakit geçirmeyi hem de yoğun çalışma temposuna hazırlanmayı hedefliyor. Tatil alışverişi sırasında gazetecilere içtenlikle açıklamalarda bulunan Fettahoğlu, yaz sezonunu dolu dolu geçireceğini belirtti.

Benzer Haberler
Ziraat bankası kredi başvurusu başladı! 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat bankası kredi başvurusu başladı! 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?
Arda Kural meslek değiştirdi! Arda Kural meslek değiştirdi!
SSK ve bağkur emeklisi için! 14 milyon 300 bin emekliye duyuru yapıldı! 29-30 Haziran tarihlerinde hesabınızda olacak! SSK ve bağkur emeklisi için! 14 milyon 300 bin emekliye duyuru yapıldı! 29-30 Haziran tarihlerinde hesabınızda olacak!
4 gün içinde işlem yapacak olan TÜM EMEKLİLERE, Devlet destekli 60.000 TL nakit ödeme olacak! 4 gün içinde işlem yapacak olan TÜM EMEKLİLERE, Devlet destekli 60.000 TL nakit ödeme olacak!
13 milyon 810 bin emekliye müjdeler geldi, Listede adı soyadı olan SGK destekli 13310 TL ödeme alacak 13 milyon 810 bin emekliye müjdeler geldi, Listede adı soyadı olan SGK destekli 13310 TL ödeme alacak
Uraz Kaygılaroğlu oyuncu arkadaşıyla dudak dudağa… Uraz Kaygılaroğlu oyuncu arkadaşıyla dudak dudağa…
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
  • 26-06-2024 13:43

Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı
  • 28-06-2024 11:01

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi
  • 28-06-2024 11:05

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 26-06-2024 14:38

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...