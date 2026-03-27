Nişantaşı’nda Müjdeli Haber: Feyyaz Şerifoğlu Kız Babası Oluyor!

Ekranların sevilen ismi Feyyaz Şerifoğlu ve başarılı spiker Merve Dinçkol, anne-baba olma heyecanını paylaştı. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ve şubat ayında müjdeli haberi veren çift, Nişantaşı'nda gerçekleştirdikleri rutin doktor kontrolü çıkışında bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Altıncı ayı geride bırakan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

"Bir Kızımız Olacak"

Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıyan ikili, heyecanla beklenen o haberi verdi. Merve Dinçkol, hamilelik sürecinin detaylarını paylaşarak, "Bir aksilik olmazsa ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak" dedi. İsim konusunda henüz net bir karar vermediklerini belirten Dinçkol, önceliklerinin bebeklerinin sağlığı olduğunu vurguladı.

"Feyyaz Adeta Bir Bakıcı Gibi Yardım Etti"

Babalık heyecanı yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, eşinin bu süreci en konforlu şekilde geçirmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Hamileliğin ilk dönemlerinin zorlu geçtiğini belirten Merve Dinçkol ise eşine övgüler yağdırdı: "1.5 ay oldukça zorlu geçti. Feyyaz, adeta bir bakıcı gibi bana yardım etti, büyük destek oldu."

Ekranlara ve Sahneye Göz Kırptı

Projeleri hakkında da konuşan Feyyaz Şerifoğlu, hayranlarına müjdeli haberler verdi. İçine sinen bir proje arayışında olduğunu belirten oyuncu, "Okumaya devam ediyoruz, doğru işi bulunca ekranda olacağım" dedi. Müziğe olan tutkusunu da dile getiren Şerifoğlu, sahneyi özlediğini ve uygun zamanı beklediğini ifade etti.