Nişantaşı’nda Film Gibi Olay! Fenomen Ressam Mağazada Yakalandı

Olay 17 Ağustos günü saat 13.40 sıralarında Nişantaşı’nda yaşandı. İddiaya göre ressam Dem Sevinç K. (28) bir mağazaya girerek toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü aldı. Ancak ürünlerin parasını ödemeden mağazadan çıkınca çalışanların dikkatini çekti.

Mağaza görevlileri Dem Sevinç K.’yi kapının önünde durdurdu. Ardından polise haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler şüpheliyi Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Mağazadan alınan ürünler ise çalışanlara teslim edildi. Mağaza yetkilileri de yaşanan olayla ilgili şikâyetçi oldu.

“Arkadaşımı Bekliyordum” Dedi

Poliste ifade veren Dem Sevinç K. mağazada arkadaşını beklediğini söyledi. Aldığı ürünlerin ücretini ödemek istediğini de belirtti.

Ancak polis ekiplerinin yaptığı incelemede aynı mağazada daha önce de benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. O olayda mağaza çalışanlarının şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Daha Önce de İşlem Yapılmış

Yapılan kontrollerde Dem Sevinç K.’nin daha önce de “hırsızlık” suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

Bu son olayla ilgili ise Dem Sevinç K. hakkında “iş yerinden hırsızlık” suçundan işlem başlatıldı.

Güvenlik Kameraları da İncelendi

Mağazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Dem Sevinç K.’nin mağazada ürünleri aldığı ve daha sonra ödeme yapmadan dışarı çıktığı görülüyor.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dem Sevinç K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.