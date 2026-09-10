Aylin Coşkun’dan Olay Yaratan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı!

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın aşkı öyle kısa sürede başlayıp bitenlerden değil. Tam 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 2020 yılında nikâh masasına oturdular. Görkemli bir düğünle evlenen ikili aradan geçen yıllarda hem güzel günler yaşadı hem ilişkilerini zorlayan dönemlerden geçti.

Şimdi ise tüm o sıkıntılar geride kalmış gibi görünüyor. Aylin Coşkun evliliklerinin 8. yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Boşanmanın Eşiğinden Döndüler

Çiftin evliliğinde geçtiğimiz yıl oldukça zor günler yaşanmıştı. Bir dönem Volkan Aslan ile boşanma kararı aldıklarını kendisi anlatmıştı. Hatta işin ciddi olduğunu avukatları aradığını bile söylemişti.

Yaşanan tartışmanın ardından eşini her yerden engellediğini ve evi terk ederek 4-5 gün otelde kaldığını anlatan Coşkun sonunda aralarının annesi sayesinde düzeldiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı yaşadıkları süreci esprili bir dille anlatırken “Biz komik bir çiftiz, nazar değdi” demişti.

Çocuk Hayali İçin Büyük Mücadele

Aylin Coşkun’un yıllardır hayatındaki en zorlu konulardan biri de çocuk sahibi olma isteğiydi. 5 yıl boyunca tam 50 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bu süreçte fiziksel olarak da çok zorlandığını anlatmıştı.

Bir dönem artık çocuk sahibi olma isteğinden vazgeçmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Coşkun hatta eşine başka biriyle evlenip çocuk sahibi olabileceğini bile dile getirmişti. Tüm bunlara rağmen çift evliliklerine devam etmeyi başardı.

“İyikim” Diyerek Kutladı

Şimdiyse Aylin Coşkun’un paylaşımında bambaşka bir tablo var. Eşiyle romantik bir karesini yayınlayan şarkıcı Volkan Aslan’a duyduğu sevgiyi samimi sözlerle dile getirdi.

Coşkun “Canım kocam daha nice kalp kalbe yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum iyikim” diyerek 7. yıla veda etti. Ardından yeni yıllarını “güzelliklerle, sürprizlerle, mutlulukla, aşkla” karşıladı. Çiftin bu romantik paylaşımı, zor günlerin ardından gelen mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.