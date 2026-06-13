Nilüfer'den Sürpriz Kayahan Şarkısı: Sabaha Kadar

Türk pop müziğinin iki dev ismi, yıllar sonra zamansız bir eserde yeniden bir araya geldi. Benzersiz yorumu ve güçlü sesiyle Türk müziğine yön veren Nilüfer unutulmaz sanatçı Kayahan'ın sandıktan çıkan gizli cevherini müzikseverlerle buluşturdu. Türk müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer usta besteci ve yorumcu Kayahan'ın hiç yayınlanmamış şarkısı Sabaha Kadar'ı seslendirdi. Güçlü sesi ve sahnesiyle müzik dünyasına damga vuran isimlerin başında gelen Nilüfer yeni şarkısıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim yıllar önce aramızdan ayrılan Kayahan'ın hiç duyulmamış bir şarkısını okudu.

İpek Açar'dan Anlamlı Armağan

Bu tarihi buluşmanın arkasında ise çok özel ve duygusal bir vefa hikayesi yatıyor. 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden Kayahan yıldönümünde ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor. Nilüfer de son hamlesiyle Kayahan'ı andı. Kayahan'ın yıllar önce yazdığı eser ilk olarak İpek Açar'ın albümü için bestelendi. Açar'ın şarkıyı Nilüfer'e armağan etmesiyle de yeniden hayat buldu. Bu jest iki eski dostun müzikal bağını yıllar sonra yeniden canlandırdı.

İskender Paydaş Dokunuşu

Şarkının arkasındaki mutfak da en az eserin kendisi kadar güçlü isimlerden oluşuyor. Kayahan şarkılarının efsanevi aranjörü İskender Paydaş bu parçada da sihirli dokunuşunu konuşturdu.

Parçanın düzenlemesini modern müzikal yaklaşımı ve özgün sound'uyla dikkat çeken İskender Paydaş üstlendi. Sabaha Kadar'ı kaydederken duygusal anlar yaşadığını dile getiren Nilüfer "Bu şarkıyı seslendirirken hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadım. Yıllar sonra yeniden bir Kayahan şarkısı seslendirmek benim için çok özel bir duygu oldu" dedi.

Kemal Başbuğ Yönetmenliğinde Nostaljik Klip

Şarkının ruhuna uygun olarak hazırlanan görsel dünya izleyenleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Nostalji esintileri taşıyan klibin yönetmen koltuğuna Kemal Başbuğ oturdu. Tarihi bir otobüste çekilen klipte Nilüfer orkestrasında yer alan müzisyen ekibiyle birlikte izleyicileri geçmişin renkli ve sıcak günlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Çekimler boyunca müzisyen ekibiyle birlikte eğlence dolu anlar yaşadığını dile getiren sanatçı bu enerjinin ve doğal anların klibe de yansıdığını belirtti. Sabaha Kadar kısa sürede dijital platformlarda büyük ilgi görerek listelerde üst sıralara tırmanmaya başladı.