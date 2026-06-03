Nilüfer'den Reha Muhtar'a Ağlatan Veda

Türk televizyon tarihinin en nevi şahsına münhasır, en efsane habercilerinden biri olan Reha Muhtar'ın vefatı sevenlerini derin bir yasa boğarken arkasından gelen en derinden sarsıcı mesajlardan biri de eski hayat arkadaşı Türk pop müziğinin dev ismi Nilüfer'den geldi. Bir dönem hayatı paylaştığı el ele verip birlikte dünya tatlısı bir çocuk büyüterek harika bir aile kurduğu eski eşinin ardından yürek burkan bir veda mektubu yayınlayan ünlü sanatçı, usta gazetecinin ekran arkasındaki o hiç bilinmeyen naif, insani yönlerine ve son yıllarda verdiği o zorlu sağlık mücadelelerine dikkat çekti. Gazeteci Reha Muhtar bir süre önce kalp yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bodrum'da yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada gelen bu acı haberin ardından şarkıcı Nilüfer 2001 - 2003 yılları arasında dolu dizgin bir birliktelik yaşadığı Muhtar'ın vefatıyla adeta yıkıldı.

Onun O Ele Avuca Sığmayan Ruhu İzin Vermedi

Ölüm haberini alır almaz derin bir kedere boğulan Nilüfer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o dokunaklı açıklamada adeta içini döktü. Muhtar'ın o ekranlardaki sert, hırçın televizyoncu imajının arkasında aslında ne kadar naif bir kalbin yattığını çok iyi bildiğini belirten ünlü sanatçı veda paylaşımında tam olarak şu ifadelere yer verdi: "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki o kırılgan; hassas, küçük çocuğu sevdim en çok. İki yıl önce geçirdiği o ciddi rahatsızlığı süresince onun için yeni, yepyeni bir hayat diledik hep beraber. Çok uğraştık, çok çabaladık ama onun o ele avuca sığmayan güçlü ruhu ne yazık ki izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda."

İkilinin geçmişteki o dillere destan birlikteliği, sadece magazin tarihinin en saygın ilişkilerinden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda hepimizin içine dokunan şahane bir ebeveynlik hikayesine de vesile olmuştu malum. Reha Muhtar ile Nilüfer, canlarından çok sevdikleri kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu daha henüz 4 aylıkken evlat edinmiş ve birliktelikleri sonlansa da kızları için her zaman o sarsılmaz aile bağlarını sonuna kadar korumuşlardı zira. Zor günlerde hep birbirinin hızına koşan ikiliden Nilüfer, bu son veda mesajında kendi kızlarının yanı sıra Muhtar'ın diğer çocuklarını da unutmadı haliyle. Nitekim Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında iki çocuğu daha vardı bildiğiniz gibi. Usta gazetecinin tüm çocuklarına canıgönülden sabır dileyen ünlü sanatçının bu asil ve duygu yüklü vedası, sosyal medyada ve tüm sanat dünyasında büyük bir saygıyla karşılandı fena halde.