Gerek özel hayatı gerekse lüks giyim tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen oyuncu Hande Erçel 33. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun bu kez parmağındaki yüzük dikkat çekti. Taktığı yüzüğün yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Doğum Günü Kutlamasından Kareler ve Çiçekli Pasta

Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutlayan Hande Erçel doğum günü partisinde siyah-beyaz püsküllü bir elbise tercih etti. Doğal tonlardaki makyajıyla görünümünü tamamlayan aktirist kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımlarda çiçeklerle süslenen doğum günü pastası da dikkat çekti. Magazin gündeminde asıl öne çıkan ayrıntı ise Hande Erçel'in parmağındaki yüzük oldu.

2 Milyon TL'lik Yüzük İddiası



Dünyaca ünlü bir İtalyan mücevher markasının global marka elçisi olan Hande Erçel'in doğum günü kutlamasında taktığı yüzüğün de ilgili markanın tasarımlarından biri olduğu tahmin ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre yüzüğün yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi. Lüks markalara yönelik seçimleriyle adından söz ettiren güzel yıldız bu kez doğum günü paylaşımındaki mücevheriyle konuşuldu.