Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi?

Yıldız Tilbe'nin Ege tatilinde jet-ski kullandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Dalgalar üzerindeki hareketleri şaşırtırken görüntülerin yapay zeka olduğu da iddia edildi.

Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 19:13

Yıldız Tilbe yoğun konser temposuna kısa bir mola verip soluğu Ege'de aldı. Tatilin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı bu kez denizde yaptığı hareketlerle gündeme geldi. Tilbe'nin jet-ski kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşması takipçilerinin de dikkatini çekti.

Yıllardır kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla konuşulan Tilbe'nin deniz üzerindeki görüntüleri onu sevenler arasında da merak uyandırdı. Özellikle daha önce yüzme bilmediğini söylemiş olması videodaki performansını daha da ilginç hale getirdi.

Jet-Ski'nin Üzerine Atladı

Videoda Yıldız Tilbe'nin jet-ski kullanırken oldukça rahat olduğu görülüyor. Dalgaların üzerinde ilerleyen Tilbe, zaman zaman zor sayılabilecek hareketler de yaptı. Denizin ortasında sergilediği bu performans videoyu izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Konser sahnelerinde görmeye alışık olduğumuz Tilbe'yi bu kez direksiyon başında görmek takipçileri için farklı bir görüntü oldu. Üstelik Tilbe'nin su üzerindeki rahat tavırları "Bunu nasıl yapıyor?" dedirtecek cinstendi.

Yapay Zeka İddiası Ortalığı Karıştırdı

Videonun paylaşılmasının ardından sosyal medyada başka bir konu da gündeme geldi. Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olup olmadığını sorguladı ve videonun yapay zeka kullanılarak hazırlanmış olabileceğini öne sürdü.

Özellikle Tilbe'nin daha önce yüzme bilmediğini açıklaması bu iddiaların ortaya çıkmasında etkili oldu. Ancak paylaşılan görüntülerin gerçekten yapay zeka ürünü olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kısacası Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil jet-ski performansıyla konuşulmayı başardı. Ege tatilinden paylaştığı görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, videonun gerçek olup olmadığına dair tartışmalar da devam etti. Tilbe'nin deniz macerası sosyal medyada günün en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

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