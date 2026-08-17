Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi!

Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen, hayatının en özel günlerinden birini geride bıraktı. Edirne'de düzenlenen törenle avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine giren Ezgi Besen'in mutluluğuna ailesi ve yakınları da ortak oldu. Ancak bu önemli günde babası Ümit Besen'in yanında olamaması dikkat çekti.

Ünlü sanatçı, kızının nikahı için Bodrum'daki konser programından Edirne'ye geçmek istedi. Fakat işler planladığı gibi gitmedi. Besen'in bineceği uçağa yetişemediği ve bu nedenle kızının nikah törenine katılamadığı öğrenildi.

Ezgi Besen ve Yüksel Görkem Erbek Evlendi

Edirne Adliyesi'nde hâkim olarak görev yapan Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Sarayiçi'ndeki Ağa Köşkü'nde düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

Son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Ezgi Besen'in nikahı, yakınları ve sevdiklerinin katılımıyla gerçekleşti. Çiftin nikah masasına oturduğu anlar da görüntülendi ve davetlilerle paylaşıldı.

Nikahın ardından kutlamalar da hız kesmeden devam etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki yakınları için düzenlenen yat eğlencesinin ardından bu kez Edirne'de düğün heyecanı yaşandı. Davetliler, nikah sonrası Edirne'deki bir davet bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Babasının Yokluğu Dikkat Çekti

Ezgi Besen'in bu mutlu gününde en çok konuşulan detaylardan biri ise babası Ümit Besen'in törende bulunamaması oldu. Ünlü sanatçının aslında kızının nikahına yetişmek için yola çıkması gerekiyordu.

Ancak Bodrum'daki konser programı nedeniyle yoğun bir gün geçiren Besen, Edirne'ye gitmek üzere bineceği uçağa yetişemedi. Böyle olunca da kızının nikahında yanında olma fırsatını kaçırdı.

Babasının yokluğu elbette Ezgi Besen için üzücü bir detay olsa da genç çift, bu özel günlerini sevdikleriyle birlikte kutladı. Ümit Besen ise kızının hayatındaki bu önemli anı kaçırmış oldu.