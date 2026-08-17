Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı

Gökhan Özen, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Naz Canbaz ile sessiz sedasız evlenerek hayranlarına sürpriz yapmıştı. Çift, gösterişli bir düğün yerine sade bir nikahı tercih etti. Ancak asıl konuşulan şey, evliliklerinden sonra ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük ilgi gören başka bir detay oldu.

İddiaya göre ünlü şarkıcı, büyük bir düğün için ayırdığı bütçeyi bambaşka bir amaçla kullandı. Yani davetli listeleri, lüks mekanlar ve gösterişli kutlamalar yerine, bu parayla bir ailenin hayatına dokunmayı seçti.

Sessiz Sedasız Nikah Masasına Oturdu

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven Gökhan Özen, uzun süredir birlikte olduğu Naz Canbaz'a sosyal medya üzerinden romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Yüzüklerin göründüğü paylaşım kısa sürede gündem olmuş, çift tebrik mesajlarına boğulmuştu.

İkili, birkaç gün önce de fazla duyurmadan nikah masasına oturdu. Özen, yaptığı açıklamada evliliklerini mümkün olduğunca sade ve samimi yaşamak istediklerini söyledi. Onun için önemli olanın şatafat değil, sevgi, saygı ve birbirlerine duydukları bağlılık olduğunu anlattı.

Düğün Parasını Bir Aile İçin Kullandı

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Gökhan Özen, düğün organizasyonuna harcamayı düşündüğü bütçeyle Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev aldı.

Eğer bu iddia doğruysa, Özen kendi özel gününü kutlamak yerine bir ailenin yeniden sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlamış oldu. Bu haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve pek çok kişi ünlü şarkıcının bu davranışını takdir etti.

Sosyal Medyada Yaş Farkı da Konuşuldu

Öte yandan çiftin evliliğiyle ilgili konuşulan tek konu bu değildi. 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 31 yaşındaki Naz Canbaz arasındaki 14 yaş farkı da sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Yine de günün sonunda en çok konuşulan konu, gösterişli bir düğün yerine bir depremzede ailenin hayatına dokunmayı tercih ettiği öne sürülen anlamlı jest oldu.