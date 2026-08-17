Tarık Mengüç Günlerdir Bekliyordu! Sonuç Ortaya Çıktı

Tarık Mengüç'ün son günlerde yaşadığı sağlık endişesi, güzel haberle sona erdi. Apandisit şüphesiyle hastaneye giden ünlü şarkıcının yapılan kontrollerinde bağırsağında bir kitle tespit edilmişti. Bunun üzerine patoloji sonucunu beklemeye başlayan Mengüç ve ailesi, oldukça stresli günler geçirdi.

Ünlü şarkıcı, bu süreçte sevenlerinden de dua istemişti. Günlerdir beklenen sonuç sonunda çıktı ve Mengüç'ü rahatlatan haber geldi. Yapılan incelemede kitlenin temiz olduğu öğrenildi. Böylece hem sanatçı hem de ailesi derin bir nefes aldı.

"Hiç Kanser Hücresi Yok"

Güzel haberi Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç paylaştı. Duygusal anların yer aldığı bir video yayınlayan Funda Mengüç, sonuçların temiz çıktığını söyledi.

Eşinin yaşadığı büyük korkunun ardından gelen bu haber karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Funda Mengüç, "Hiç kanser hücresi yok" diyerek herkesi rahatlattı. Ardından bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan insanlara teşekkür etti.

Funda Mengüç, özellikle gelen duaların kendileri için çok değerli olduğunu anlattı. Eşinin bu kadar çok insan tarafından sevildiğini bir kez daha gördüğünü söyleyen Mengüç, destek veren herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Tarık Mengüç Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Patoloji sonucunun temiz olduğunu öğrenen Tarık Mengüç de büyük bir rahatlama yaşadı. Yaşadığı sevinç nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcının o anları kameraya yansıdı.

Zorlu bekleyişin ardından gelen güzel haberle duygulanan Mengüç, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti. "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek sevincini paylaşan sanatçı, sevenlerine de "Allah razı olsun" sözleriyle seslendi.

Böylece Mengüç ailesinin günlerdir taşıdığı endişe yerini büyük bir sevince bıraktı. Sevenleri de bu güzel haberle derin bir nefes aldı.