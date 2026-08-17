Nuri Alço'nun Nüfustaki Adını Görenler Gözlerine İnanamadı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun yıllardır kullandığı isminin aslında gerçek adı olmadığı öğrenildi.

Nuri Alço'nun Nüfustaki Adını Görenler Gözlerine İnanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 19:08

Yeşilçam denince akla gelen ve özellikle canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan Nuri Alço hakkında yıllar sonra ilginç bir detay yeniden gündeme geldi. Hepimizin Nuri Alço olarak bildiği usta oyuncunun aslında nüfusta bambaşka bir isimle kayıtlı olduğunu biliyor muydun?

Bugün "Nuri Alço" adıyla tanınan oyuncunun gerçek adı Nureddin İbrahimov. Yani yıllardır filmlerde ve ekranlarda gördüğümüz isim, sanat hayatına başladığında tercih ettiği bir isim. Daha kısa ve akılda kalıcı olan bu isim, zamanla onunla o kadar özdeşleşti ki gerçek adı neredeyse unutuldu.

Sinemaya Giden Yol 1974'te Başladı

Nuri Alço'nun sinema serüveni 1974 yılında keşfedilmesiyle başladı. Ancak beyaz perdedeki ilk sinema deneyimi için birkaç yıl daha beklemesi gerekti. Usta oyuncu, 1977 yılında çekilen "Ah Bu Ne Dünya" filmiyle sinemaya adım attı.

Sonrasında ise Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biri haline geldi. Özellikle kötü adam karakterlerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Sert bakışları, kendine özgü tavırları ve canlandırdığı karakterlerle kısa sürede izleyicinin hafızasına yerleşti.

Nuri Alço İsmi Nasıl Unutulmaz Oldu?

Asıl adı Nureddin İbrahimov olsa da sanat dünyasında "Nuri Alço" ismini kullanmayı tercih eden oyuncu, yıllar içinde bu isimle adeta bütünleşti. Öyle ki bugün Nuri Alço denildiğinde Yeşilçam'ın unutulmaz kötü karakterleri hemen akla geliyor.

Aradan geçen yıllara rağmen oyuncunun gerçek adının yeniden gündeme gelmesi, onu tanıyanları da şaşırttı. Meğer herkesin bildiği o isim, usta oyuncunun gerçek adı değilmiş. Yeşilçam'ın renkli dünyasından geriye kalan bu ilginç detay, Nuri Alço'nun kariyerine dair merakı bir kez daha artırdı.

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