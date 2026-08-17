Kıvanç Tatlıtuğ ve Toprak Razgatlıoğlu Aynı Karede!

Kıvanç Tatlıtuğ ile milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun bir araya geldiği anlar sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin bu kez buluşma noktası ise alışılmışın biraz dışındaydı. Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu atış eğitimi için poligonda buluştu.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde projeleri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ancak bu kez kameraların karşısına farklı bir ortamda çıktı. Tatlıtuğ başarılı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte poligonda atış eğitimi aldı.

Poligonda Dikkat Çeken Görüntüler

Atış eğitimi sırasında ikilinin oldukça keyifli olduğu görüldü. Güvenlik önlemlerinin de alındığı eğitimde Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu'na başka kişiler de eşlik etti. Poligondaki anlar kısa sürede dikkat çekerken ikilinin rahat tavırları da gözlerden kaçmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un atış eğitimi alırken görüntülenmesi ise hayranlarının aklına hemen yeni projelerini getirdi. Oyuncunun bu eğitimi yeni bir dizi ya da film hazırlığı kapsamında alıp almadığı şimdilik bilinmiyor.

Yeni Projeyle İlgili Bir Hazırlık mı?

Tatlıtuğ'un daha önce farklı rolleri için çeşitli fiziksel eğitimlerden geçtiği biliniyor. Bu nedenle poligondaki görüntüler "Yeni bir projeye mi hazırlanıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Öte yandan Toprak Razgatlıoğlu ile yaptığı bu buluşmanın nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu. İkilinin poligondaki samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu'nun bu buluşmasının arkasında yeni bir proje olup olmadığı ise ilerleyen günlerde netleşecek gibi görünüyor.