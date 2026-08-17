Kıvanç Tatlıtuğ ve Toprak Razgatlıoğlu Aynı Karede!

Kıvanç Tatlıtuğ ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun poligondaki buluşması gündem oldu. İkilinin atış eğitimi sırasında verdiği görüntüler merak uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Toprak Razgatlıoğlu Aynı Karede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 18:47

Kıvanç Tatlıtuğ ile milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun bir araya geldiği anlar sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin bu kez buluşma noktası ise alışılmışın biraz dışındaydı. Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu atış eğitimi için poligonda buluştu.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde projeleri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ancak bu kez kameraların karşısına farklı bir ortamda çıktı. Tatlıtuğ başarılı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte poligonda atış eğitimi aldı.

Poligonda Dikkat Çeken Görüntüler

Atış eğitimi sırasında ikilinin oldukça keyifli olduğu görüldü. Güvenlik önlemlerinin de alındığı eğitimde Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu'na başka kişiler de eşlik etti. Poligondaki anlar kısa sürede dikkat çekerken ikilinin rahat tavırları da gözlerden kaçmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un atış eğitimi alırken görüntülenmesi ise hayranlarının aklına hemen yeni projelerini getirdi. Oyuncunun bu eğitimi yeni bir dizi ya da film hazırlığı kapsamında alıp almadığı şimdilik bilinmiyor.

Yeni Projeyle İlgili Bir Hazırlık mı?

Tatlıtuğ'un daha önce farklı rolleri için çeşitli fiziksel eğitimlerden geçtiği biliniyor. Bu nedenle poligondaki görüntüler "Yeni bir projeye mi hazırlanıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Öte yandan Toprak Razgatlıoğlu ile yaptığı bu buluşmanın nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu. İkilinin poligondaki samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu'nun bu buluşmasının arkasında yeni bir proje olup olmadığı ise ilerleyen günlerde netleşecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! "Bir İsteğim Var..."
12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj 12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj
Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı
Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi! Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi!
Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi? Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi?
Nuri Alço'nun Nüfustaki Adını Görenler Gözlerine İnanamadı Nuri Alço'nun Nüfustaki Adını Görenler Gözlerine İnanamadı
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı