Nilperi Şahinkaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Yeni Gelmedi Geri Geldi"

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya saçlarını turuncuya boyatarak radikal bir imaj değişikliğine gitti. "Yeni gelmedi geri geldi" notu sosyal medyayı salladı.

Nilperi Şahinkaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 11:04

Başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra cesur tarzı, dinamik enerjisi ve her daim yenilikçi duruşuyla magazin kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nilperi Şahinkaya bu kez yeni bir dizi veya film projesiyle değil yaptığı çarpıcı imaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Yıllar içerisinde imza attığı farklı saç renkleri ve iddialı stilleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu geçmişte de severek kullandığı ve kendisiyle adeta özdeşleşen ikonik saç rengine geri döndü.

Geçmişin İkonik Tarzına Geri Döndü

Kariyer basamaklarını hızla tırmandığı dev yapımlardan Öyle Bir Geçer Zaman ki ile geniş kitlelerin kalbinde taht kuran sonrasında Kayıp, Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat ve dijital dünyanın en çok konuşulan projelerinden Erşan Kuneri gibi birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya tarzındaki değişimlerden çekinmeyen isimlerin başında geliyor.

Zaman içerisinde saçlarında sarı, kahverengi ve daha koyu tonlar gibi birçok farklı rengi deneyimleyen güzel oyuncu hayranlarının da aşina olduğu o iddialı tona yeniden kavuştu. Uzun süredir farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkan Şahinkaya eski günlerin enerjisini yeniden yakalayarak saçlarını canlı bir turuncu tonuna boyattı.

Yeni Gelmedi, Geri Geldi

Yeni imajını ve çarpıcı turuncu saçlarıyla verdiği iddialı pozunu resmi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu paylaşıma düştüğü esprili notla da dikkatleri üzerine çekti. Şahinkaya, yeni görünümünü "Yeni gelmedi geri geldi hshs #turuncu" notuyla duyurarak aslında bu tarzın kendisine hiç de yabancı olmadığını vurguladı.

Geçmiş yıllarda da uzun süre turuncu saçlarıyla hafızalara kazınan ve bu rengi taşıyan en yakışıklı ünlü isimler arasında yer alan Şahinkaya'nın bu nostaljik ve enerjik dönüşü kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlarından tam not alan bu radikal değişim magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşti!

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