Nilperi Şahinkaya'nın olaylı geccesi: Yan masadakilerle kavgaya tutuştu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Maslak'ta keyifli bir geceye başladı ancak Bebek'te yaşanan bir tartışmayla gecesi tatsız bitti. Yeni saç stilini sergileyen Şahinkaya, Maslak'ta bir konser izlemeye gitti.

Platin sarısı yeni saçlarıyla poz veren ünlü oyuncu, değişiklik yapmayı sevdiğini belirterek, sevgilisi Emre Yusufi'nin de saç stilini beğendiğini söyledi. Şahinkaya, "Emre, ‘Eğer beğenmezsen, ben çekeceğim bunun derdini, emin ol öyle yaptır’ dedi. Bazen sinirimi ondan çıkarma durumu yaşanıyor sanırım" diyerek esprili bir şekilde ilişkilerindeki durumu anlattı.



Konserin ardından Bebek'e geçen Şahinkaya, bir mekânda kız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ancak, yemek sırasında yan masada oturan erkeklerle arasında bir tartışma çıktı. Hararetli bir şekilde erkeklerden birinin yanına giden Şahinkaya'yı, arkadaşlarından biri sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma, erkeklerin özür dilemesiyle son buldu ve ünlü oyuncu arkadaşlarıyla birlikte mekândan ayrıldı. Gecenin sonunda, Şahinkaya'nın moralini bozan bu olay, sosyal medyada da yankı buldu.



