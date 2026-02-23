Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37. yaş gününü yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ve dostlarıyla birlikte kutladı. Annesinin vefatıyla geçirdiği zor günleri yeni aşkıyla geride bırakan Şahinkaya’nın doğum günü paylaşımları, özellikle sevgilisinin hazırlattığı "sıra dışı" pasta nedeniyle sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"4 Yaşıma Girdim!"

Yeni yaşını esprili bir dille kutlayan Nilperi Şahinkaya, çocuksu enerjisini yansıttığı karelerini Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, sürpriz kutlama için teşekkür ederim."

Pastadaki Detay Sosyal Medyayı Salladı

Kutlamanın en çok konuşulan detayı ise Baturalp Bekar’ın sevgilisi için özel olarak tasarlattığı pasta oldu. Pastanın üzerinde;

Baturalp Bekar'ın leoparlı bir iç çamaşırı giyip kaslarını sergilediği iddialı bir pozu yer aldı.

Fotoğrafın hemen yanına ise "Ye Beni Aşkım" notu düşüldü.

Bu esprili ve cesur pasta seçimi, çiftin arasındaki eğlenceli dinamiği gözler önüne sererken, takipçilerinden "Yılın en yaratıcı pastası", "Aşk insana neler yaptırıyor" gibi binlerce yorum geldi.

Evlilik Yolunda İlk Adımlar mı?

Bir süre öncesine kadar evliliğe çok uzak olduğunu her fırsatta dile getiren Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar ile olan birlikteliğinden sonra bu fikre sıcak bakmaya başladığını açıklamıştı. Doğum günündeki bu samimi ve eğlenceli görüntüler, hayranları tarafından "Evlilik yakın" şeklinde yorumlandı.