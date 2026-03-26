Nilperi Şahinkaya’dan Şok Ayrılık Sinyali: "Moralim Bozuk, Konuşmayalım!"

Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar ayrıldı mı? Ünlü oyuncu Bebek'te "Moralim bozuk" diyerek sessizliğini korudu. Sosyal medyadaki takipleşme krizi haberimizde.

Yayın Tarihi : 26-03-2026 18:18

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar cephesinden gelen son haberler, hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan ve evlilik yolunda ilerlediği konuşulan aşkın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takibi bırakması, magazin dünyasında "Büyük aşk bitti mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Bebek’te Hüzünlü Görüntü: "Keyfim Yok"

Ayrılık iddialarının ardından Bebek sokaklarında objektiflere yansıyan Nilperi Şahinkaya, her zamanki neşeli tavrının aksine oldukça durgun görüldü. Gazetecilerin Baturalp Bekar ile ilgili soruları karşısında üzüntüsünü gizleyemeyen oyuncu, "Arkadaşlar lütfen bugün konuşmayayım. Moralim bozuk, hiç de keyfim yok. O yüzden konuşmak istemiyorum" diyerek röportaj taleplerini geri çevirdi. Şahinkaya’nın bu kısa ama net açıklaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

"Ruh Eşim" Demişti, Takibi Bıraktı

Baturalp Bekar, daha önce verdiği bir röportajda Nilperi Şahinkaya için "Her şeyi paylaştığım ruh eşim" ifadesini kullanmıştı. Ancak bu derin bağa rağmen ikilinin birbirini takibi bırakması kafaları karıştırdı. Bekar’ın sosyal medya hesabından Şahinkaya ile olan fotoğraflarını henüz silmemiş olması ise takipçileri tarafından "Acaba bir açık kapı mı var?" şeklinde yorumlandı.

"Nazara İnanmıyorum, Sabotaja İnanıyorum" Demişti

İlişkisinin başında evliliğe sıcak baktığını dile getiren Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir tespitte bulunmuştu. Nazara inanmadığını belirten ünlü oyuncu, "İnsan mutluluğu kendine fazla görüp sabote edebiliyor. Dikkat etmek lazım" diyerek self-sabotaj konusundaki endişelerini dile getirmişti. Yaşanan son gelişme, oyuncunun bu sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

Benzer Haberler
Elif Buse Doğan’dan Aşk Manifestosu: Elif Buse Doğan’dan Aşk Manifestosu: "Beni Yoran Değil, Büyüten İlişki İstiyorum!"
Saba Tümer Yıllar Öncesine Götürdü: Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Saba Tümer Yıllar Öncesine Götürdü: Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz” Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
Hakan Çalhanoğlu’ndan Evlilik Yorumu Gündem Oldu Hakan Çalhanoğlu’ndan Evlilik Yorumu Gündem Oldu
Vahap Canbay: Vahap Canbay: "Aleyna'nın Beni Aldattığını Öğrendim"
Yonca Evcimik “90’lar Ekspresi” için kampa girdi Yonca Evcimik “90’lar Ekspresi” için kampa girdi
Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
  • 24-03-2026 15:13

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
  • 26-03-2026 12:26

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
  • 25-03-2026 12:26

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...
  • 25-03-2026 12:35

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...

Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı
  • 24-03-2026 11:18

Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı