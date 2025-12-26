Nilperi Şahinkaya’dan Sevgilisine Açık Çek: "Umarım Yeni Yılda Evlilik Olur"

Nilperi Şahinkaya, yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar'dan evlilik teklifi beklediğini açıkladı! "Umarım 2026'da evleniriz" diyen oyuncuya sevgilisinden esprili yanıt geldi.

Nilperi Şahinkaya’dan Sevgilisine Açık Çek:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-12-2025 11:32

Ekranların sevilen ismi Nilperi Şahinkaya, yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek sokaklarında görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken, 2026 yılından beklentisini de dile getirdi.

"Henüz Teklif Gelmedi"

İlişkilerinin çok yolunda gittiğini belirten Şahinkaya, magazin muhabirlerinin evlilik sorularını içtenlikle yanıtladı. Henüz bir teklif almadığını söyleyen güzel oyuncu, topu sevgilisine atarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu an her şey çok güzel ama evlilik teklifi gelmedi. Umarım 2026'da, yeni yılda evlilik olur."

Baturalp Bekar'dan Esprili Yanıt: "Belki Ben Bekliyorum!"

Nilperi Şahinkaya’nın "Hayır, teklif almadım" demesi üzerine araya giren Baturalp Bekar, esprili çıkışıyla çevresindekileri güldürdü. Bekar, "Belki de evlilik teklifini ben bekliyorum" diyerek durumu şakaya vurdu.

Yeni Projeler Yolda mı?

Meslektaşı Hande Erçel'in senaryo yazdığının hatırlatılması üzerine kendisine yöneltilen "Hikaye yazma hayaliniz var mı?" sorusuna Şahinkaya, "Şu an yok ama ileride inşallah olur" yanıtını verdi. Yönetmen sevgilisi ise bu hayale destek vererek, "Nilperi yazar, ben oynarım" dedi.

