Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Aslı Bekiroğlu'nun "Onları ben tanıştırdım" iddiasına Bebek'te yanıt verdi. Yeni projeleri hakkında konuşan Şahinkaya, işlerinin iptal olmasından korktuğunu itiraf etti.

Yayın Tarihi : 20-12-2025 12:37

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz sabah sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Dinamik tarzıyla dikkat çeken Şahinkaya, hem özel hayatına dair merak edilenlere açıklık getirdi hem de yeni projelerindeki "nazar" korkusunu dile getirdi.

"Zaten Aynı Mahalledeyiz"

Basın mensuplarının, meslektaşı Aslı Bekiroğlu'nun Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar çifti için sarf ettiği "Onları ben tanıştırdım" sözlerini hatırlatması üzerine Şahinkaya gülümseyerek şu yanıtı verdi:

"Bence Aslı şaka yaptı. Biz zaten aynı mahallede oturuyoruz, o yüzden Baturalp ile önceden de tanışıyorduk."

"Artık Dillendirmeye Korkuyorum"

Yeni projeleri hakkında da konuşan ünlü oyuncu, dikkat çekici bir itirafta bulundu. Birkaç kez başladığı işlerin son anda iptal olması nedeniyle artık "temkinli" davrandığını belirten Şahinkaya:

  • İptal Korkusu: "Güzel bir tiyatro oyunum var ama artık bir şeyleri dillendirmeye korkuyorum. Olacak iş iptal oluyor, bu birkaç kere başıma geldi."

  • Tiyatro Tutkusu: "Tiyatro insanın motorunu sıcak tutuyor. Dizi ve filmin yanında sahnede olmak çok farklı bir tat."

Sevgilisiyle keyifli bir sabah geçiren oyuncu, samimi açıklamalarının ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

 

