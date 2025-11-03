Nilperi Şahinkaya Yeni Bir Aşka Yelken Açtı: İşte O İsim!

Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş Emre Yusufi ile biten ilişkisinin ardından yönetmen Baturalp Bekar’a gönlünü kaptırdı. Yeni aşkını Bebek’te ilan etti!

Nilperi Şahinkaya Yeni Bir Aşka Yelken Açtı: İşte O İsim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2025 09:12

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açtı. Beş yıldır süren ilişkisini sonlandıran Şahinkaya, bu kez bir yönetmen ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemini yakından takip edenler, oyuncunun yeni birlikteliğini büyük bir merakla karşıladı. Bu yeni ilişkinin detayları, ikilinin ilk kez birlikte görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

 Emre Yusufi İle Beş Yıllık İlişki Sona Erdi

 

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında 'Deniz Yıldızı' dizisiyle adım atan Nilperi Şahinkaya, özel hayatında da uzun süreli bir ilişki yaşamıştı. Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi’nin 2019 yılında başlayan birlikteliği, geçen yıl aralık ayında sona erdi. Ünlü oyuncu, bu ayrılık sürecini kameralar önünde açıkça dile getirmişti.

Şahinkaya, Yusufi'den ayrılma kararını duygusal bir olgunlukla aldıklarını belirtmişti. Oyuncu, ayrılık sürecini anlatırken, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, magazin basını tarafından ayrılığın medeni bir şekilde gerçekleştiğini gösteren önemli bir detay olarak kayda geçti.

Yeni Aşkın Adı: Baturalp Bekar

 

Ayrılığın ardından uzun süre yalnız kalan 37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, kalbini yeniden aşka açtı. Oyuncunun yeni sevgilisi ise yönetmen Baturalp Bekar oldu. İkili, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bu anlar, Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar çiftinin ilişkisinin ilk resmi kanıtı niteliğini taşıyor.

Görüntüler, ünlü oyuncunun yeni ilişkisinin taze olduğunu ve çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğunu ortaya koydu. Mekan çıkışında oldukça mutlu ve neşeli görünen çift, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Ancak verdikleri samimi pozlar ve aralarındaki uyum, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. 

Benzer Haberler
Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü Hazal Türesan’dan Radikal İmaj Değişikliği: Takipçileri İkiye Bölündü
Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti
Fatih Ürek'in Avukatından Son Dakika Açıklaması Fatih Ürek'in Avukatından Son Dakika Açıklaması
Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış
Diziden Ayrıldı Ama Gözler Üzerinde: Miray Daner’den Yeni Paylaşımlar Diziden Ayrıldı Ama Gözler Üzerinde: Miray Daner’den Yeni Paylaşımlar
Aşk ve Gözyaşı Dizisi Şoku: 13 Bölüm Parası Peşin Alan Barış Arduç, 7. Bölümde Veda Ediyor Aşk ve Gözyaşı Dizisi Şoku: 13 Bölüm Parası Peşin Alan Barış Arduç, 7. Bölümde Veda Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı