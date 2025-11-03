Nilperi Şahinkaya Yeni Bir Aşka Yelken Açtı: İşte O İsim!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açtı. Beş yıldır süren ilişkisini sonlandıran Şahinkaya, bu kez bir yönetmen ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemini yakından takip edenler, oyuncunun yeni birlikteliğini büyük bir merakla karşıladı. Bu yeni ilişkinin detayları, ikilinin ilk kez birlikte görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

Emre Yusufi İle Beş Yıllık İlişki Sona Erdi

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında 'Deniz Yıldızı' dizisiyle adım atan Nilperi Şahinkaya, özel hayatında da uzun süreli bir ilişki yaşamıştı. Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi’nin 2019 yılında başlayan birlikteliği, geçen yıl aralık ayında sona erdi. Ünlü oyuncu, bu ayrılık sürecini kameralar önünde açıkça dile getirmişti.

Şahinkaya, Yusufi'den ayrılma kararını duygusal bir olgunlukla aldıklarını belirtmişti. Oyuncu, ayrılık sürecini anlatırken, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, magazin basını tarafından ayrılığın medeni bir şekilde gerçekleştiğini gösteren önemli bir detay olarak kayda geçti.

Yeni Aşkın Adı: Baturalp Bekar

Ayrılığın ardından uzun süre yalnız kalan 37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, kalbini yeniden aşka açtı. Oyuncunun yeni sevgilisi ise yönetmen Baturalp Bekar oldu. İkili, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bu anlar, Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar çiftinin ilişkisinin ilk resmi kanıtı niteliğini taşıyor.

Görüntüler, ünlü oyuncunun yeni ilişkisinin taze olduğunu ve çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğunu ortaya koydu. Mekan çıkışında oldukça mutlu ve neşeli görünen çift, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Ancak verdikleri samimi pozlar ve aralarındaki uyum, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.