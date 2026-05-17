Kadir İnanır’dan Son Dakika Haberi! Doktorları Oyuncunun Son Durumunu Paylaştı

Kadir İnanır aniden rahatsızlık yaşaması üzerine acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahaleler ve detaylı tetkikler sonucunda 77 yaşındaki usta sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle solunum güçlüğü çeken ünlü oyuncu, doktorların kararıyla hemen yoğun bakım servisine sevk edildi. Usta aktörün son durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yapıldı.

Solunum Sıkıntısı Nedeniyle Yoğun Bakıma Alındı

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen Kadir İnanır’ın yatış süreci ve klinik tablosu hakkındaki tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçının 15 Mayıs tarihinde hastaneye başvurduğunu belirten Prof. Dr. Görgen kapsamlı tıbbi değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başhekim usta oyuncunun pnömoniye yani zatürreye bağlı olarak ciddi bir solunum sıkıntısı yaşadığını ve bu hayati risk nedeniyle yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğunu açıkladı. Bu açıklama magazin dünyasında ve sanatçının hayran kitlesinde büyük bir üzüntü yaratırken hastane koridorlarında da endişeli bir bekleyiş başladı.

Entübe Edilmedi, Cihaz Destekli Tedavi Sürüyor

Hayranların yüreğine su serpen çok kritik bir teknik detayı da konuşmasına ekledi. Kadir İnanır’ın tedavisinin tamamen yoğun bakım standartlarında yürütüldüğünü vurgulayan Görgen korkulanın aksine usta ismin entübe edilmediğini müjdeledi.

Sanatçıya yapay solunum cihazı bağlamak yerine non-invaziv yani maske yardımıyla dışarıdan solunum desteği sağlandığı belirtildi. Bu yöntem Yeşilçam efsanesinin bilincinin açık olduğunu ve akciğerlerinin kendi işlevini sürdürebilmesi adına sadece dışarıdan bir takviye aldığını gösterdi. Hayati fonksiyonları sürekli kontrol edilen İnanır için doktorlar tüm imkanları seferber etti.

Müjdeli Haber Geldi: Klinik Durumunda Kısmi İyileşme Var

Usta oyuncunun ne zaman normal odaya alınacağı sorusuna da açıklık getirdi. Kadir İnanır’ın genel durumunun tıp ekibi tarafından saniye saniye çok yakından izlendiğini aktaran Başhekim usta aktörün bir süre daha yoğun bakım şartlarında kalması gerektiğinin altını çizdi.

Buna rağmen son raporlarda olumlu ibareler yer aldı. Sanatçının klinik tablosunda dünden bu yana kısmi bir iyileşme gözlendiği müjdesi verildi. Vücudun tedaviye pozitif reaksiyon göstermesi sanat dünyasında büyük bir rahatlama yarattı. Sevenleri, Türk sinemasının "Yaban"ının bu zorlu savaşı da güçlü karakteri sayesinde kazanacağına yürekten inanıyor.